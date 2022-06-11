Genellikle mevsim normalleri civarında, doğu kesimlerde yer yer mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının hafta sonunda bazı kesimlerden başlayarak ülke genelinde azalacağı ve genellikle mevsim normalleri civarında, iç ve batı kesimlerde yer yer mevsim normalleri altında seyredeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre bugün yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Doğu Akdeniz`in iç kesimleri, İç Anadolu`nun kuzey ve doğusu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz`in iç kesimleri, Doğu Anadolu`nun kuzeyi ile Antalya`nın batı kesimleri, Isparta, Burdur, Samsun ve Malatya çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Bugün en yüksek hava sıcaklıklarının, İstanbul`da 31, Ankara`da 30, İzmir`de 32, Antalya`da 26, Diyarbakır`da 35, Erzurum`da 25, Samsun`da 24 derece olması bekleniyor.

Hafta sonu hava nasıl olacak?

Doğu Anadolu`nun güneyi, Güneydoğu Anadolu ile Akdeniz`in doğusu dışında kalan kesimlerin tamamında yağış görülecek. Yağışların sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde olması beklenirken, Marmara, Ege ve İç Anadolu`nun kuzeyinde yerel olmak üzere kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

En yüksek hava sıcaklığının, İstanbul`da 28, Ankara`da 29, İzmir`de 27, Diyarbakır`da 37, Antalya ve Samsun`da 25, Erzurum`da 27 derece olması bekleniyor.

Pazar günü, Ege ve Akdeniz`in kıyı kesimleri ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi dışında kalan kesimlerin tamamı yağışlı geçecek. Yağışlar sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde olacak.

Pazar günü en yüksek hava sıcaklığı, İstanbul`da 25, Ankara`da 22, İzmir`de 26, Diyarbakır`da 36, Antalya`da 24, Samsun`da 24, Erzurum`da 25 derece olması bekleniyor.

Haftaya hava nasıl olacak?

Yeni haftanın ilk günü, Doğu Anadolu`nun iç kesimleri, Güney Doğu Anadolu, Marmara`nın güneyi ile Kıyı Ege`nin kuzeyi dışında yağış bekleniyor. Yağışlar sağanak, gök gürültülü sağanak ve dolu yağışı şeklinde olacak.

Pazartesi günü en yüksek hava sıcaklığının, İstanbul`da 27, Ankara`da 23, İzmir`de 29, Antalya`da 26, Diyarbakır`da 32, Samsun ve Erzurum`da 25 derece olması bekleniyor.

Salı günü, yurt genelinde yağışlar etkisini sürdürecek. Yağışların sağanak ve gök gürültülü sağanak, yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

Salı günü en yüksek hava sıcaklığının İstanbul`da 29, Ankara ve Samsun`da 25, Diyarbakır ve İzmir`de 31, Antalya`da 26, Erzurum`da 20 derece olması bekleniyor.

Çarşamba günü, Kıyı Ege, Marmara`nın güneyi ile Güneydoğu Anadolu`nun doğusu dışında kalan kesimlerin tamamında kuvvetli yağış bekleniyor. Yağışlar sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde olacak.

Hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normallerinde seyretmesi bekleniyor.

Perşembe günü, Marmara, Ege, İç Anadolu`nun batısı, Güneydoğu Anadolu ile Doğu Anadolu`nun güneybatısı parçalı ve çok bulutlu, Akdeniz, İç Anadolu`nun doğusu, Doğu Anadolu`nun kuzeyi, ile Karadeniz Bölgesi`nin tamamında yağış görülecek. Yağışlar sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde olacak.