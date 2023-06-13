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Güncel
AA 13.06.2023 18:27

Yabancı basın mensupları Yozgat'ı gezdi

UNESCO Dünya Kültür Mirası tanıtım etkinlikleri kapsamında yabacı basın mensupları Yozgat'ı gezdi.

Yabancı basın mensupları Yozgat'ı gezdi

Türkmenistan, Özbekistan, Kazakistan, Sırbistan, Bulgaristan ve Gürcistan'dan gelen 11 basın mensubu, Yozgat'ın yurt dışında tanıtılması amacıyla rehber eşliğinde kentin tarihi ve turistik yerlerini inceledi.

Yozgat İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Çiftci, gezinin amacının Türkiye ve Yozgat'ı yurt dışında tanıtmak olduğunu söyledi.

Çiftci, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının yıl içerisinde çeşitli tanıtım programlarının olduğunu belirterek, "Yurt dışından kültür ve turizmle ilgili yazılar yazan gazeteciler davet ediliyor. Bugün ilimize gelen misafirlerimiz, Roma hamamı, müze, Çapanoğlu Büyük Camisi, Hayri İnal Konağı'nı gezdi ve bilgi aldılar. Gazetecilere, kültür varlıklarımızı, yemeklerimizi tanıttık" dedi.

Sırbistanlı gazeteci Marija Jakob da Yozgat'ta bulunmaktan mutlu olduklarını belirtti.

Kentin tarihi yerlerini gezdiklerini ifade eden Jakob, "Buradaki insanlar çok cana yakın, misafirperver. Yemekleri çok lezzetli. Müzede Yozgat ve Türk tarihinin bir bölümünü gördük, kentin tarihi mekanlarını gezdik" diye konuştu.

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