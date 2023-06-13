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Güncel
İHA 13.06.2023 18:24

Oturdukları evi sahte içki üretim imalathanesine çevirmişler

Aksaray’da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, oturdukları evi sahte içki imalathanesine çevirerek üretim yapan 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

Oturdukları evi sahte içki üretim imalathanesine çevirmişler

Yapılan aramalarda, 114 litre etil alkol ve 575 litre sahte içki ve üretim malzemeleri ele geçirildi.

Sahte alkol üretimi ve ticareti yapıldığı yönünde istihbari bilgiler edinen İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçti.

İlk olarak şüphelilerin kimliğini tespit eden Jandarma KOM ekipleri kısa sürede şüphelilerin ikametlerini de belirledi. Ardından takip başlatan ekipler, 2 hafta boyunca ikametleri ve şüphelileri teknik ve fiziksel olarak takip etti. Takibin ardından yeterli delil ve bulgulara ulaşan Jandarma KOM ekipleri operasyon için düğmeye bastı.

Aksaray merkezde 5 ayrı ikamete eş zamanlı operasyon düzenleyen jandarma ekipleri 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Ardından evlerde geniş çaplı arama yapan jandarma ekipleri, apartman dairesinin adeta içki üretim tesisine çevrildiğini gördü. Dairede yapılan aramada, 114 litre etil alkol, 575 litre sahte içki, 278 adet doluma hazır boş şişe, 165 adet şişe kapağı, 806 adet sahte bandrol, bin 564 adet sahte alkol etiketi, 450 adet kapak jelatini, 189 adet mühür naylonu, 5 gram uyuşturucu ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürülürken, buradaki işlemlerinin ardından Aksaray Adliyesine sevk edildi. Adli makamlara çıkarılan şüphelilerden 1’i tutuklanarak cezaevine gönderilirken 4 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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