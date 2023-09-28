Yaban keçileri Gümüşhane'nin doğal güzelliğine renk kattı

Coğrafyasının yüzde 60’ını oluşturan dağlarda son yıllarda sayıları hızla artan yaban keçilerine ev sahipliği yapan Gümüşhane’de sonbahar mevsimiyle birlikte vatandaşlar, hemen hemen her gün yaban keçileri ile karşılaşmaya başladı.

Kah karayolu kenarında, kah köy yolu kenarında yavrularıyla görüntülenen sevimli ve ürkek hayvanlar, son dönemde su ve tuz ihtiyaçlarını gidermek için sürü halinde derelere ve asfalt yollara kadar inmeye başladı. Ürkek olmalarına rağmen birkaç metre kadar yakınına gidilince kaçmayan yaban keçileri, sarp ve yüksek kayalıklarda yaşamlarını sürdürüyor.



“Dikkat, yaban keçisi çıkabilir”



Kayaların usta tırmanıcısı yaban keçilerinin sayısı il genelinde 2 bini aşarken, Gümüşhane zarafeti, asaleti ve masumiyetiyle gören herkesi etkileyen yaban keçilerinin en rahat gözlenebileceği ve “Dikkat, yaban keçisi çıkabilir” söyleminin sıkça dillendirildiği bir şehir haline geldi. 600 metreden 3 bin 331 metreye kadar oluşan rakım farkı, Türkiye’de görülen üç iklim türünden ikisi olan karasal iklim ve Karadeniz ikliminin görüldüğü ve uzmanların enteresan ve sıra dışı coğrafya olarak nitelendirdiği Gümüşhane’nin hemen hemen her noktasında görülmeye başlayan yaban keçileri, hem Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerinin koruma ve gözlem çalışmalarını sürekli yapması hem de vatandaşların bu konuda hassas olması nedeniyle kaçak avlanma oranı en az olan hayvanlar arasında yer alıyor.