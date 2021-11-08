2020 - 2021 öğretim dönemi Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Bursu için başvurular 1 Kasım – 15 Kasım 2021 tarihleri arasında yapılacak.

VGM burs başvurusu nasıl yapılır?

Başvuru için Vakıflar Genel Müdürlüğünün sitesinden başvuru formu doldurulması gerekiyor.

Vakıflar Genel Müdürlüğü Burs Başvurusu için tıklayınız.

15 Kasım 2021 tarihinden sonra başvurular, doğruluk kontrolleri yapılarak, Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Burs Yönetmeliğine göre değerlendirilecek.

2021 VGM burs ücreti ne kadar?

2021 - 2022 öğretim döneminde burs almaya hak kazanan öğrencilere, burs almaya devam ettikler her eğitim döneminde 8 ay (Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs) süreyle, 2021 – 2022 eğitim yılında aylık 400,00 TL burs verilecek.

VGM burs başvurusu sonuçları ne zaman açıklanacak?

Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumundan burs alan öğrencilere VGM bursu verilmiyor. Bu nedenle VGM burs sonuçları Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunun burs başvuru sonuçlarını açıklamasının ardından duyurulacak.