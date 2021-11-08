Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2021-2022 eğitim öğretim dönemi burs ve kredi başvurularının başladığını açıkladı.

Bakan Kasapoğlu, 2021-2022 eğitim öğretim dönemi burs ve kredi başvurularının başladığını açıkladı. Başvurular 8 Kasım saat 23.59’a kadar yapılabilecek.

e-Devlet KYK burs ve kredi başvurusu nasıl yapılır?

2021-2022 eğitim öğretim dönemi burs ve kredi başvuruları alınmaya başladı. KYK burs ve kredi başvuruları 8 Kasım saat 23:59'a kadar yapılabilecek.

e-Devlet KYK burs ve kredi başvurusu için tıklayınız.