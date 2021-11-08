Haber Giriş: 8 Kasım 2021 Pazartesi 09:27Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
2021 KYK burs ve kredi başvurusu son gün ne zaman? 2021 e-Devlet KYK burs ve kredi başvurusu...
2021 KYK burs ve kredi başvuruları için son gün bugün. Başvurular 8 Kasım saat 23.59’a kadar yapılabilecek. KYK burs ve kredi başvurusu nasıl yapılır? KYK kredi ve burs başvuruları e-Devlet üzerinden yapılacak.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2021-2022 eğitim öğretim dönemi burs ve kredi başvurularının başladığını açıkladı.
Bakan Kasapoğlu, 2021-2022 eğitim öğretim dönemi burs ve kredi başvurularının başladığını açıkladı. Başvurular 8 Kasım saat 23.59’a kadar yapılabilecek.
e-Devlet KYK burs ve kredi başvurusu nasıl yapılır?
2021-2022 eğitim öğretim dönemi burs ve kredi başvuruları alınmaya başladı. KYK burs ve kredi başvuruları 8 Kasım saat 23:59'a kadar yapılabilecek.
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