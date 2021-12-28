Haber Giriş: 28 Aralık 2021 Salı 07:29Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Vezirköprü’de Mehmet Akif Ersoy anıldı
[Fotoğraf: İHA]
Mehmet Akif Ersoy vefatının 85. yıl dönümünde Vezirköprü Ülkü Ocakları tarafından düzenlenen etkinlikle anıldı.
Mehmet Akif Ersoy vefatının 85. yıl dönümünde Vezirköprü Ülkü Ocakları tarafından düzenlenen etkinlikle anıldı.
Samsun Vezirköprü Ülkü Ocakları Başkanı Kemal Karagöz, “Asım'ın neslinin bu topraklarda kıyamete kadar var olacağını İstiklal Marşı’yla tüm dünyaya ilan eden milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u vefatının 85. yıl dönümünde rahmet ve minnetle anıyoruz.
İstiklal Marşımızın bu topraklarda sonsuza kadar söylenebilmesi için, ülkücü Türk gençliği olarak; son nefer, son nefes, son damla kana kadar mücadele edeceğimize başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere bütün Milli Mücadele kahramanlarımızın aziz ruhları huzurunda söz veriyoruz. Allah, Türk'ü korusun ve yüceltsin” dedi.
Etiketler: Samsun
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