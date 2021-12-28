Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TAG Otoyolu'nun 0-6. kilometrelerindeki Yılankale-Ceyhan Yumurtalık kavşaklarında yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Söke-Milas yolunun 26. kilometresinde menfez yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Eceabat-Gelibolu yolunun 2-3. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım tek şeritten iki yönlü sağlanıyor.

Gaziantep-Nizip-Birecik yolunun 42-47. kilometrelerinde (Nizip ve Birecik geçişleri) yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü gerçekleştiriliyor.

Amasya-Turhal yolunun 63-64, Kayseri-Kırşehir yolunun 104-105. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

İnönü-Kütahya yolunun 41-42. kilometrelerindeki Sporkent Köprüsü'nde genleşme derzi bakım ve onarım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Kars-Iğdır yolunun 64-65. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Zonguldak-Karabük il sınırı-Yenice-Karabük yolunun 26-27. kilometrelerinde şev yüzeylerinde çelik ağ yapılıyor. Bu kesimde ulaşım 08.00-17.00 saatlerinde tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

Trabzon-Gümüşhane yolunun 45-46. kilometrelerinde (Hamsiköy mevkisi) yol altı duvar çalışması dolayısıyla iniş şeridi trafiğe kapatılarak, ulaşıma çift yönlü tırmanma şeridinden izin veriliyor.