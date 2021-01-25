Haber Giriş: 25 Ocak 2021 Pazartesi 09:42Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Vergi ödemeleri ertelendi... Vergi ödemelerinin ertelenmesi kararı resmi gazetede yayımlandı...
Salgın nedeniyle faaliyetlerine ara verilen iş yerlerinin gelir vergisi, stopaj ve KDV beyannamelerinin verilme ve ödeme süreleri ertelendi. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
İçişleri Bakanlığı'nın aldığı salgın tedbirleri kapsamında geçici süreliğine faaliyetlerine ara verilen ya da durdurulan sektörlerde mücbir sebep hali ilan edildi.
Mücbir sebep kapsamında kapatılan işletmelerin vergi ödemeleri ertelendi.
İş yerleri, mücbir sebep ortadan kalktıktan 26 gün sonra vergi beyannamesi vermeye başlayacak.
İlgili tebliğ Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
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