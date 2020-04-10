Ağrı'da "Vefa Sosyal Destek Grubu" yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evden çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üstü ile kronik hastalığı olanların evlerine gıda ve sıcak yemek götürerek gönüllere dokunuyor.

İçişleri Bakanlığınca 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olanlara yönelik sokağa çıkma kısıtlaması getirilmesi nedeniyle evinde oturan çok sayıda yaşlı vatandaşın ihtiyaçlarını karşılamak için Valilik koordinesinde oluşturulan "Vefa Sosyal Destek Grubu" çalışmalarına devam ediyor.

Valilik, Belediye Başkanlığı, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Müftülüğü, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) ve Kızılay Ağrı Şubesi çalışanlarından oluşturulan ekipler, kurulan Vefa İletişim Merkezi sayesinde vatandaşların ihtiyaçlarını daha hızlı şekilde gideriyor.

En ücra köylere dahi sıcak yemek götürüyorlar

Valilik binasında faaliyete geçen çağrı merkezine gelen ihbarları değerlendiren ekipler, talepleri ivedi şekilde karşılamak için çalışma yapıyor.

Telefonla iletilen talepleri not eden ekipler, jandarmanın hazırladığı gıda kolilerini mesafe fark etmeksizin en ücra köylere götürerek vatandaşlara teslim edip devletin şefkat elini gösteriyor ve gönüllere dokunuyor.

Sokağa çıkmaları sınırlandırılan bireyler için yoğun çaba sarf eden ekipler, Türk Kızılay Ağrı Şubesinde pişen sıcak yemekleri de kırsaldaki evlere dahi ulaştırıyor.

Çalışmaların 7/24 esasına göre devam ettiği kentte, gelen ihbarlar üzerine harekete geçen polis ve jandarma, yaşlı vatandaşların evlerine gidip talepleri kaydettikten sonra ilaç, dezenfekte ve yakacak alışverişlerini yaparak ihtiyaçlarını gideriyor. 65 yaş ve üzeri bireylerin maaşlarını bankadan çekip evlerine getiriyor.

"Vefa Sosyal Destek Grubu" ekibinden Uğur Okur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, söz konusu bireyler için Vefa İletişim Merkezi altyapısının hızlı şekilde tamamlanıp faaliyete geçtiğini söyledi.

Köylerde jandarma, il merkezinde de polis vatandaşın hizmetine koşuyor

Vali Süleyman Elban'ın desteğiyle ihbarın geldiği her noktaya en kısa zamanda ulaştıklarını ifade eden Okur, şöyle konuştu:

"Özellikle 112, 155 ve 156 numaralı hatlara gelen çağrı talepleri 112 iletişim programı adı altında sistemimize düşmektedir. Biz de gelen ihbarları sahadaki ekiplerimize yönlendiriyoruz. Vatandaşlarımızın genel olarak talepleri arasında ilaç alımı, maaş çekimi ve gıda ön plana çıkıyor. Telefonla sahadaki ekiplere gelen ihbarları gönderiyoruz, onlar da evlere gidiyorlar. Köyde jandarma, merkezde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri bize destek veriyor. Kızılay Ağrı Şubesi ile vatandaşlarımızın yemek ihtiyacını karşılamaktayız. Vefa devlet ile vatandaş arasında köprü görevi görmektedir."

Okur, devletin şefkat elinin vatandaşa uzatıldığı önemli bir birim olarak ellerinden geleni yapmak için yoğun çaba sarf ettiklerini sözlerine ekledi.

Gıda yardımını kapısına kadar getiren jandarma ekibine teşekkür eden 66 yaşındaki Mustafa Dağ ise devletin bu zorlu süreçte tüm imkanları seferber ettiğini söyledi.

65 yaşındaki Arif Allak da dışarıya çıkma sınırlandırması nedeniyle bankaya gidemediğini, Vefa ekibinin maaşını çekip evinde kendisine teslim ettiğini aktardı.