Belediyeden yapılan açılmaya göre, kentte düzeni sağlamak ve toplum sağlığını korumak için 103 personelle hizmet veren zabıta ekipleri, geçen yıl başarılı çalışmalara imza attı.

Yıl boyunca 4 bin 343 olaya müdahale ederek 42 cezai işlem tutanağı tutan ekipler, yakaladıkları dilencilerin üzerinde çıkan toplam 24 bin 564 liraya da el koydu.

Ayrıca Bostaniçi Mahallesi'ndeki kaçak kesim, kaçak süt ve süt ürünleri imalathaneleri, seyyar satıcı ve kaldırım işgalleriyle etkin mücadele yürüten ekipler, yıl içerisinde bin 215 CİMER, EBYS, mail ve dilekçeye de cevap verdi.

Çalışmalar kapsamında 92 kasap, sakatatçı, 207 lokanta, 141 kafe, kafeterya, pastane, 163 kantin, 37 şarküteri, 204 ekmek imalathanesi ile 46 farklı iş kollarına ait iş yeri denetlendi.

Kaynak: AA