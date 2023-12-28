Puslu 4.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 28.12.2023 22:31

Van'da uyuşturucu operasyonlarında 14 zanlı hakkında işlem yapıldı

Van'da "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonlarında 14 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Van'da uyuşturucu operasyonlarında 14 zanlı hakkında işlem yapıldı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, 22-28 Aralık'ta gençlerin yoğun bulunduğu alanlarda, "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyonlar düzenlendi.

Operasyonda,farklı çeşit ve miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak/uyuşturucu nakletmek", 11'i hakkında da "uyuşturucu kullanmak" suçundan işlem yapıldı.

ETİKETLER
Van
Sıradaki Haber
Kocaeli'de 3 düzensiz göçmen yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
22:57
Trafiği tehlikeye düşüren sürücüye 21 bin lira ceza
22:33
Filistinli babanın İsrail saldırısında öldürülen oğluna bisküvi vermeye çalıştığı anlar yürekleri burktu
22:07
Kassam Tugayları: İsrail askeri araçlarını ve askerlerin toplanma alanlarını hedef aldık
22:02
Lübnan Başbakanı: İsrail'in provokasyonları bölgeyi topyekun savaşa sürükleyebilir
21:53
Yozgat'ta DEAŞ operasyonu
21:55
Metro İstanbul'dan yılbaşı için sefer düzenlemesi
Van-Bahçesaray kara yolunda düşen çığlar temizleniyor
Van-Bahçesaray kara yolunda düşen çığlar temizleniyor
FOTO FOKUS
Son 1 ayda 14 ilde 24 sis kazası oldu
Son 1 ayda 14 ilde 24 sis kazası oldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ