Haber Giriş: 2 Haziran 2021 Çarşamba 12:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Van'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı
[Fotoğraf: AA]
Van'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda aralarında biri gönüllü iki güvenlik korucusunun da bulunduğu 4 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.
Bu kapsamda, "silahlı terör örgütüne üye olmak, terör örgütüne bilerek isteyerek yardım ve yataklık etmek" suçlarından 5 şüphelinin yakalanması amacıyla operasyon düzenlendi.
Operasyonda, biri gönüllü iki güvenlik korucusunun da aralarında bulunduğu 4 şüpheli gözaltına alındı, diğer şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
Etiketler: PKK/YPG PKK/KCK Terör Saldırısı Terörle Mücadele Terör Örgütü
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