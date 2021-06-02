İstanbul'dan Edirne'ye uyuşturucu getirileceği bilgisini alan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent girişinde oluşturdukları kontrol noktasında şüpheli aracı durdurmak istedi.

"Dur" ihtarına uymayan araçtaki S.Y, Y.B.Ç. ve T.K, kovalamaca sonucu yakalandı. Araçtaki aramada 262 gram sentetik uyuşturucu, cam uyuşturucu kullanma aparatı ve bir miktar para ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.