DSİ'den yapılan açıklamaya göre, tarım, enerji, hizmet gibi sektörlerde faaliyetlerini sürdüren DSİ, kent genelinde çiftçilerin tarımsal faaliyetlerini daha rahat sürdürebilmesi için sulama kanallarının temizlik, bakım ve onarım çalışmalarını yapıyor.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, çiftçilerin sorunsuz bir yaz geçirmesi için gerçekleştirilen çalışma kapsamında ekiplerin sorumluluk alanında bulunan sulama kanallarının temizliğini yaptığını belirtti.

Van ve ilçelerinde sulama amaçlı kullanılan kanal ve derelere önem verdiklerini kaydeden Yıldız, "Şehrin birçok farklı noktasında devam ettiğimiz kanal temizleme ve dere ıslahı çalışmaları aralıksız devam ediyor. Başta Kurubaş Deresi ve Tarihi Şamran kanalının, bakım, onarım ve temizleme çalışmalarının tamamlanmasıyla kış aylarında yoğun yağış alan ve yüksek kesimlerden gelen düzensiz su akışları engellenmiş olacak. Bununla birlikte sulama sezonu sorunsuz atlatılacak." ifadesini kullandı.