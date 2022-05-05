Haber Giriş: 5 Mayıs 2022 Perşembe 09:25Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Mayıs ayı kira artış oranı ne kadar? 2022 Mayıs kira artış oranı…
Mayıs 2022 kira artış oranı ne kadar oldu? Kiralara ne kadar zam yapılacak? TÜİK tarafından açıklanan nisan ayı TÜFE oranlarına göre kira artış oranı belli oldu. Mayıs 2022’de kira artış oranı yüzde 34,46.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) nisan ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) rakamlarını açıkladı.
TÜFE'de 2022 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre %7,25, bir önceki yılın Aralık ayına göre %31,71, bir önceki yılın aynı ayına göre %69,97 ve on iki aylık ortalamalara göre %34,46 artış gerçekleşti.
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