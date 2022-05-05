Haber Giriş: 5 Mayıs 2022 Perşembe 09:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
Dolar ne kadar? Euro kaç lira? 5 Mayıs 2022 güncel dolar kuru… Dolar/TL…
Döviz piyasası ne durumda? Dolar ne kadar oldu? Piyasalarda son durum ne? Euro/TL ne kadar? Dolar/TL, 14,76 seviyelerinden işlem görüyor.
İstanbul serbest piyasada dolar 14,7680 liradan, euro 15,6690 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 14,7660 liradan alınan dolar 14,7680 liradan satılıyor. 15,6670 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 15,6690 lira olarak belirlendi.
Bayram tatili öncesi cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 14,8630 lira, euronun satış fiyatı ise 15,6550 lira olmuştu.
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