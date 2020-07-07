Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünce terör örgütü PKK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda dün Başkale ilçesine bağlı Esenyamaç Mahallesi kırsalına operasyon düzenleyen Jandarma Komando ve Polis Özel Harekat timleri, 2 Ak-47 Kaleşnikof piyade tüfeği, bir miktar 7,62 mm fişek ve muhtelif yaşam malzemesi ele geçirdi.