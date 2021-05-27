Haber Giriş: 27 Mayıs 2021 Perşembe 10:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
Van'da PKK'lı teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi
[Fotoğraf: AA (ARŞİV)]
Van'ın İpekyolu ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığının terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmaları sürüyor.
Bu kapsamda, terör örgütüne ait sığınak, barınak ve depoların tespit edilmesi maksadıyla ilçe kırsalına operasyon düzenlendi.
Operasyonda, 2 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, simonov piyade tüfeği, savunma tipi el bombası ve mermi ele geçirildi.
Mühimmatlar, işlemlerin ardından imha edildi.
Etiketler: Terör Örgütü Terör Saldırısı Terörle Mücadele PKK/YPG PKK/KCK
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