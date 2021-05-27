Haber Giriş: 27 Mayıs 2021 Perşembe 10:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da iki aile arasında kavga: 1 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde iki aile arasında çıkan kavgada 1 kişi yaralandı.
Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde alınan bilgiye göre, Toros Mahallesi'nde K.Y. ile B.Y. çifti arasında tartışma çıktı.
Evdeki sesleri duyan komşular durumu polis ekiplerine bildirdi.
Bölgeye sevk edilen polis ekipleri çifti ayırdı. Daha sonra evin önüne gelen çiftin yakınları arasında kavga çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavga polisin müdahalesiyle sonlandırıldı.
Kavgada yaralanan 1 kişi kendi imkanlarıyla hastaneye gitti.
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