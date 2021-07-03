Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kentte çevre yatırımları devam ediyor.

Özalp yolunda yapılan ve birinci etabı tamamlanarak hizmete sunulan Katı Atık Entegre Tesisi'nin ikinci etabındaki çalışmalar sürüyor.

Tesiste yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen Genel Sekreter Çelikel, çalışma alanında gezerek, yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldı.

Çelikel, daha sonra Erciş yolundaki ve Ulaşım, Makine İkmal ile Fen İşleri Daire Başkanlıkları için kampüs alanı olarak planlanan bölgeyi gezdi.