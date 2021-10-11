Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, 4-10 Ekim'de il genelinde 10 operasyon düzenleyen ekipler, 23 şüpheli hakkında işlem yaptı.

​​​​​​​Suçta kullanılan araç, ev ve otel sahipleri ile organizatörlere 175 bin 805 lira ceza verildi, 3 araca el konuldu.​​​​​​​