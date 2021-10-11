Haber Giriş: 11 Ekim 2021 Pazartesi 10:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Van'da göçmen kaçakçılığı operasyonu
[Fotoğraf: AA]
Van'da bir haftada düzenlenen operasyonlarda, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 23 kişi hakkında işlem yapıldı.
Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda, 4-10 Ekim'de il genelinde 10 operasyon düzenleyen ekipler, 23 şüpheli hakkında işlem yaptı.
Suçta kullanılan araç, ev ve otel sahipleri ile organizatörlere 175 bin 805 lira ceza verildi, 3 araca el konuldu.
Etiketler: Van İnsan Kaçakçılığı
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