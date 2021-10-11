Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının (ÖSYM) internet sitesinde yer alan duyuruya göre, adaylar bugünden itibaren 14 Ekim 2021'e kadar sınava başvurabilecek.

2021 ALES ne zaman?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2021-ALES/3), 21 Kasım 2021 tarihinde uygulanacak.

Sınava başvurular, 06 – 14 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılacak.

2021 ALES başvurusu nasıl yapılır?

Adaylar sınava elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla, bireysel olarak "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden ya da ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından başvuru yapabilecek.

2021 ALES sınav başvurusu için tıklayınız.

HES kodu bilgisi istenecek

Sınava başvuruda HES kodu bilgisi istenecek. Bu kapsamda adayların, başvuru yapmadan veya başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olması gerekiyor.