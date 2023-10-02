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Güncel
AA 02.10.2023 11:21

Van'da göçmen kaçakçılığı iddiasıyla yakalanan 26 zanlı tutuklandı

Van'da geçen ay göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 41 şüpheliden 26'sı tutuklandı.

Van'da göçmen kaçakçılığı iddiasıyla yakalanan 26 zanlı tutuklandı
[Fotoğraf: Getty]

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde "göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti" yapanlar ile düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerince 1-30 Eylül'de gerçekleştirilen 14 ayrı operasyonda, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 41 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 26'sı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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