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Güncel
AA 02.10.2023 11:20

Batman'da "Bal, Ceviz, Çilek ve Yayla Festivali" düzenlendi

Batman'ın Sason ilçesinde bu yıl ilk kez Bal, Ceviz, Çilek ve Yayla Festivali düzenlendi.

Batman'da "Bal, Ceviz, Çilek ve Yayla Festivali" düzenlendi

Valilik, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile İl Özel İdaresinin desteği, Sason Kaymakamlığı ve Belediyesinin organizasyonuyla gerçekleştirilen festival kapsamında 15 Temmuz Şehitler Parkı'nda etkinlikler düzenlendi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan festivalde halk oyunları gösterisi yapıldı, aşıklar, ozanlar atıştı.

Sason balının açık attırma ile satışa sunulduğu festivalde, yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri verildi.

"Burada festival yapabiliyorsak fedakarca mücadele etmiş aziz şehitlerimizin pahasınadır"

Bal, Ceviz, Çilek ve Yayla Festivali'nde konuşan Batman Valisi Ekrem Canalp, Sason ilçesinin geçmişte çok acılar çektiğini anımsattı.

"Burası Sason. Burası çok acı çekti. Burası çok direndi. Ama burası asla vazgeçmedi. Bugün Sason’umuzda eğer biz festival yapabiliyorsak eğer biz bugün Batman'ımızın beş ilçesinin beşinde de el ele gönül gönüle verip festivaller düzenleyebiliyorsak bu geçmişte fedakarca mücadele etmiş aziz şehitlerimizin pahasınadır" diyen Canalp, tüm şehitlere rahmet diledi.

Festival kapsamında vatandaşlara bal, ceviz, cevizli sucuk ve danuk ikram edildi.

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