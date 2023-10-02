Şırnak'ta organik ve doğal bal hasadı başladı

İlkbahar aylarında zengin floraya sahip Beytüşşebap ilçesinin yüksek dağ ve yaylalarına bırakılan kovanlarda üretilen karakovan balı, herhangi bir katkı maddesi kullanılmadan doğal olarak üretiliyor.

2600 rakımlı Kato Dağı Faraşin Yaylası bölgesindeki Arı Tepesi'nde bal üreticileri, en tatlı, organik ve doğal hasada başladı. Bölgede üretilen balın birinci olduğunu belirten üreticiler, arıların bin bir çiçekten elde ettikleri balları yurt içi ve yurt dışına gönderiyor.

[Fotoğraf: İHA]

Üreticiler, 4 ay önce Faraşin Yaylası bölgesindeki Arı Tepesi'ne 200 kovan yerleştirdi. Burada binlerce çeşit çiçeğin bulunduğu yaylada arıcılık yapan üreticiler, ballarını kovanlardan alarak sağım çadırına götürdü. Balların sırlarını alarak bal takına bırakan üreticiler, süzdükleri balları teneke ve kavanozlara doldurdu.

Yıllardır arıcılıkla uğraşan Enver Külter, bu yıl bal rekoltesinin geçtiğimiz yıllara oranla daha az olduğunu ifade etti. Külter, “Bal sağımını yapacağız. Değerli tüketicilerimiz bilsinler ki biz hakiki ve organik bal üretimi yapıyoruz. Balımız her türlü analize açık olup, içerisinde herhangi bir katkı maddesi kesinlikle yoktur. Bulunduğumuz coğrafya kaliteli ve bereketli bir bal verimine sahiptir. Önümüzde Kato Dağları, Hizil Çayı, arka tarafta da Kel Mehmet Dağı, Şeibekir Dağları ve Arı Tepesi. Bu bölgede o kadar güzel bal verimi var ki, o bölgenin ismini Arı Tepesi koymuşlar. Bu sene bölgedeki tüm arıcılar bal veriminden şikayetçi. Geçen seneler gibi değil. Yine de Allah’ın izni ile nasibimizi alacağız” dedi.