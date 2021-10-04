İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda 27 Eylül-3 Ekim'de il genelinde 13 operasyon düzenleyen ekipler, 24 şüpheli hakkında işlem yaptı.

???????Suçta kullanılan araç, ev ve otel sahipleri ile organizatörlere 464 bin 983 lira ceza verildi, 3 araca el konuldu.???????