Van'da göçmen kaçakçılarına operasyon

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ile Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığı yapanlara yönelik, 4-10 Eylül tarihleri arasında 3 ayrı operasyon düzenledi.
Operasyonlarda göçmen kaçakçılığı yaptıkları belirlenen 5 organizatör yakalanarak gözaltına alındı.
Eminyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen organizatörlerden 4'ü tutuklanırken, 1 kişi ise serbest bırakıldı.
Göçmen kaçakçılarının saklanması için kullanılan 11 metruk ev de polis nezaretinde iş makineleriyle yıkıldı.