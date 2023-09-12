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Güncel
DHA 12.09.2023 13:14

Van'da göçmen kaçakçılarına operasyon

Van'da polisin göçmen kaçakçılığına yönelik son bir haftada düzenlediği 3 ayrı operasyonda gözaltına alınan 5 organizatörden 4'ü tutuklandı.

Van'da göçmen kaçakçılarına operasyon
[Fotograf: DHA]

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ile Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığı yapanlara yönelik, 4-10 Eylül tarihleri arasında 3 ayrı operasyon düzenledi.

Operasyonlarda göçmen kaçakçılığı yaptıkları belirlenen 5 organizatör yakalanarak gözaltına alındı.

Eminyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen organizatörlerden 4'ü tutuklanırken, 1 kişi ise serbest bırakıldı.

Göçmen kaçakçılarının saklanması için kullanılan 11 metruk ev de polis nezaretinde iş makineleriyle yıkıldı.

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