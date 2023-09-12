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Güncel
DHA 12.09.2023 12:35

Hastaneye götürülen annesini takip ederken hastanelik oldu

Mardin’de rahatsızlanan ve ambulansla hastaneye sevk edilen annesini cipiyle takip ederken direksiyon hakimiyetini kaybeden kadın, yol kenarındaki taşlara çarparak yaralandı.

Hastaneye götürülen annesini takip ederken hastanelik oldu

Derik ilçesinde, rahatsızlanan ve kaldırıldığı Derik Devlet Hastanesi’nden Kızıltepe Devlet Hastanesi’ne sevk edilen annesinin bulunduğu ambulansı, ciple takip eden F.D. adlı kadın, direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Cip, caddede bulunan akaryakıt istasyonuna doğru ilerlerken, yol kenarındaki büyük taşlara çarptı.

Taşların hızını yavaşlattığı cip, akaryakıt istasyonuna metreler kala durdu. İhbarla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sürücü F.D.’nin elinde kırık oluşurken, yanındaki teyzesi N.Z. yara almadan kurtuldu.

F.D. ilk müdahalenin ardından Derik Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. 

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