Az Bulutlu 23.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 12.09.2023 12:07

Kırklareli'nde 1301 düzensiz göçmen yakalandı, iki organizatör tutuklandı

Kırklareli'nde bir haftada yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 1301 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı.

Kırklareli'nde 1301 düzensiz göçmen yakalandı, iki organizatör tutuklandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 1-7 Eylül tarihlerinde düzensiz göçle mücadeleye yönelik çalışma yaptı.

Ekipler çalışmalar kapsamında 1301 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 9 şüpheli gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ETİKETLER
Kırklareli Düzensiz Göçmenler
Sıradaki Haber
Bilecik'te 43 bin 368 öğrenci için ders zili çaldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:45
Kars'ta tarihi eser kaçakçılarına operasyon
13:42
Libya Başbakanı Dibeybe: Tıbbi yardım taşıyan uçak Bingazi'ye gönderildi
13:31
Avustralya'da elektrikli araç bataryasının yol açtığı yangında 5 araba kül oldu
13:37
Libya Kızılayı'ndan sel nedeniyle yardım çağrısı
13:29
KKTC Cumhurbaşkanı: Dünyayla değil Türk dünyasıyla kucaklaşmayı tercih ediyoruz
13:24
DASK gidiyor, zorunlu afet sigortası geliyor
Türk bilim insanları, Morca Mağarası'nda keşfedilen yangıç türünü literatüre kazandırdı
Türk bilim insanları, Morca Mağarası'nda keşfedilen yangıç türünü literatüre kazandırdı
FOTO FOKUS
Denize düşen yavru kediyi vatandaşlar kurtardı
Denize düşen yavru kediyi vatandaşlar kurtardı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ