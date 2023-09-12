Tunceli’de Starlink uyduları fotoğraflandı

Son zamanlarda birçok ilde gece saatlerinde gökyüzünde beliren sıralı ışıklar vatandaşlarda merak uyandırıyor. Tunceli’de de dün gece, gökyüzünde sıralı halde geçiş yapan Starlink uyduları, Hasan Turan isimli vatandaş tarafından cep telefonuyla fotoğraflandı.

Kent merkezinin yüksek bir noktasındayken uyduları fark ettiğini söyleyen Turan, ''Sıralı halde ilerleyen cisimleri görünce önce bir anlam veremedim. Ancak daha sonra yaptığım araştırmada bunları Starlink uyduları olduğunu öğrendim'' dedi.

Uydular, geçtiğimiz günlerde başta İstanbul olmak üzere Türkiye’nin farklı illerinde görüntülenmişti.