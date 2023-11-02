Van'da gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonlarında 69 şüpheli yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 1-31 Ekim'de 42 operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonlarda, içinde el yapımı patlayıcı madde bulanan 31 düzenek, çok sayıda el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan kimyasal madde, dedektör, 4 tabanca, 3 bıçak, 7 tabanca şarjörü, yivsiz av tüfeği, değişik çaplarda 169 tabanca fişeği, 96 av tüfeği fişeği, 180 akıllı saat, 145 litre etil alkol, 2 şişe alkol, 828 litre akaryakıt, 7 bin 238 paket sigara, 1820 cep telefonu, 197 cep telefonu aksesuarı, 175 cep telefonu şarj kablosu, 392 elektronik sigara, 0.29 gram safran maddesi, 4 bin 123 cinsel içerikli ilaç, 10 bin makaron, 1037 puro, 9 bin 478 cinsel içerikli ürün ele geçirildi.

Gözaltına alınan 69 şüpheli hakkında işlem yapıldı.