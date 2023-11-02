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Güncel
AA 02.11.2023 12:56

Van'da gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonlarında 69 şüpheli yakalandı

Van'da geçen ay gerçekleştirilen kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik operasyonlarda 69 şüpheli yakalandı.

Van'da gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonlarında 69 şüpheli yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 1-31 Ekim'de 42 operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonlarda, içinde el yapımı patlayıcı madde bulanan 31 düzenek, çok sayıda el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan kimyasal madde, dedektör, 4 tabanca, 3 bıçak, 7 tabanca şarjörü, yivsiz av tüfeği, değişik çaplarda 169 tabanca fişeği, 96 av tüfeği fişeği, 180 akıllı saat, 145 litre etil alkol, 2 şişe alkol, 828 litre akaryakıt, 7 bin 238 paket sigara, 1820 cep telefonu, 197 cep telefonu aksesuarı, 175 cep telefonu şarj kablosu, 392 elektronik sigara, 0.29 gram safran maddesi, 4 bin 123 cinsel içerikli ilaç, 10 bin makaron, 1037 puro, 9 bin 478 cinsel içerikli ürün ele geçirildi.

Gözaltına alınan 69 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

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