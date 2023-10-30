Van'da gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonlarında 17 şüpheli yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 23-29 Ekim'de 13 operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda, 31 patlayıcı madde ve patlayıcı yapımında kullanılan düzenek, detektör, ruhsatsız tabanca, yivsiz av tüfeği, 153 tabanca fişeği, 96 av tüfeği fişeği, patlayıcı yapımında kullanılan kimyasal madde, 1616 paket sigara, 62 cep telefonu, 250 puro, 238 elektronik sigara, 180 akıllı saat ve 175 şarj kablosu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 17 şüpheli hakkında işlem yapıldı.