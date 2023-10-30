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Güncel
AA 30.10.2023 13:26

Kırıkkale'de 15 faili meçhul hırsızlık olayı andınlatıldı

Kırıkkale'de polis ekiplerinin son bir haftadaki çalışmalarında 15 faili meçhul hırsızlık olayı aydınlatıldı.

Kırıkkale'de 15 faili meçhul hırsızlık olayı andınlatıldı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğünce 23-29 Ekim'de asayiş suçlarıyla mücadele kapsamında 151 zanlı yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i hakimlikçe tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

Çeşitli suçlardan aranan 17 şüphelinin yakalandığı operasyonlarda, 15 faili meçhul hırsızlık olayı da aydınlatıldı.

Ayrıca, 3 bin 46 kişi ve 163 aracın sorgulandığı çalışmalarda, ruhsatsız 3 tabanca ve tüfek ile 32 fişek ele geçirildi.

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