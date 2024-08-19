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Güncel
AA 19.08.2024 11:37

Van'da farklı suçlardan aranan 197 şüpheli yakalandı

Van'da farklı suçlardan aranan 197 şüpheli yakalandı, 27'si tutuklandı.

Van'da farklı suçlardan aranan 197 şüpheli yakalandı

Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Asayiş Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Amirlikleri ekiplerince 11-18 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda 197 şüpheli yakalandı.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden haklarında 109 yıl 5 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 27'si cezaevine gönderildi.

Operasyonlarda, tabanca, 2 kurusıkı tabanca, tüfek, 12 fişek, yarım altın, 16 çeyrek altın, 1 gram altın, 2 altın yüzük, üzerinde değerli taşlar bulunan yüzük, 2 altın bileklik, 4 altın küpe ele geçirildi.

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