Van'da farklı suçlardan aranan 197 şüpheli yakalandı

Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
Asayiş Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Amirlikleri ekiplerince 11-18 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda 197 şüpheli yakalandı.
İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden haklarında 109 yıl 5 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 27'si cezaevine gönderildi.
Operasyonlarda, tabanca, 2 kurusıkı tabanca, tüfek, 12 fişek, yarım altın, 16 çeyrek altın, 1 gram altın, 2 altın yüzük, üzerinde değerli taşlar bulunan yüzük, 2 altın bileklik, 4 altın küpe ele geçirildi.