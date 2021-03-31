Haber Giriş: 31 Mart 2021 Çarşamba 10:59Son Güncelleme: Kaynak: AA
Van'da engellilere tekerlekli sandalye hediye edildi
[Fotoğraf: AA]
Van Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığınca, bedensel engelli 7 kişiye tekerlekli sandalye desteğinde bulunuldu.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, engellilerin hayatını kolaylaştırmak ve sosyal hayata katılmalarını sağlamak amacıyla çalışmalar devam ediyor.
Bu kapsamda, uzmanlarca daha önce tespiti yapılan 2'si çocuk 7 kişiye Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Mehmet Akkuş tarafından tekerlekli sandalyeleri teslim edildi.
Aileler de desteklerinden dolayı Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'e teşekkür etti.
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