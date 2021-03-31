Haber Giriş: 31 Mart 2021 Çarşamba 10:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bolu'da taksilerde Covid-19 denetimi yapıldı
[Fotoğraf: AA]
Bolu'da yeni tip koronavirüsle (Covid-19) mücadele kapsamında taksilerde denetim gerçekleştirildi.
Bolu İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte artan Kovid-19 vakalarının önüne geçmek için denetimlerini aralıksız sürdürüyor.
Belirli noktalarda taksiler üzerinde denetim yapan trafik ekipleri, maske, mesafe ve hijyen kontrolü yaptı.
Denetimlerde tedbirlere uymayanlara cezai işlem uygulandı.
Etiketler: Koronavirüs Tedbirleri
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