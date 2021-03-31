Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, yarın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) çalışma ziyareti gerçekleştirecek. Oktay KKTC ziyareti kapsamında, Güvercinlik köyünde yapımına başlanması planlanan Organize Sanayi Bölgesi 3. etap arazisinde incelemelerde bulunduktan sonra Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter ile bir araya gelecek.

Oktay daha sonra, Gazimağusa’da çekimleri bir süredir devam eden "Bir Zamanlar Kıbrıs" dizisinin galasına katılacak. Oktay, yarın akşam Gazimağusa Rauf Denktaş Kültür Sarayı'nda gerçekleştirilecek galanın ardından KKTC'den ayrılacak.

