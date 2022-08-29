Haber Giriş: 29 Ağustos 2022 Pazartesi 10:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
Van'da el bombası ve gümrük kaçağı malzemeler ele geçirildi
[Fotograf: AA]
Van'da yürütülen operasyonlarda, iki el bombası, gümrük kaçağı 26 litre alkol, 36 bin dolu makaron ile 771 paket sigara ele geçirildi. 15 şüpheli hakkında işlem yapıldı.
Van genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla gümrük kaçağı ticareti yapan ve nakledenlerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.
Bu kapsamda, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 22-28 Ağustos tarihlerinde yapılan çalışmalarda, iki el bombası, elektronik kumanda, gümrük kaçağı 26 litre alkol, 36 bin dolu makaron, 210 bin boş makaron ile 771 paket sigara ele geçirildi.
Operasyonlarda, 15 şüpheli hakkında işlem yapıldı.
Etiketler: Kaçakçılık
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