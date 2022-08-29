İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Savaş Mahallesi'nde bir iş hanındaki asansör ile bir şirkete ait 240 kilogram demir ve 93 kilogram kablo çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Güvenlik kameralarının kayıtlarından E.Ç. ve M.P. olduğu belirlenen zanlılar operasyonla yakalandı. Çalınan malzemeler de sahiplerine teslim edildi.