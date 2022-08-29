Haber Giriş: 29 Ağustos 2022 Pazartesi 10:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hatay'da demir ve kablo hırsızlığı: 2 gözaltı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde, demir ve kablo çaldıkları iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Savaş Mahallesi'nde bir iş hanındaki asansör ile bir şirkete ait 240 kilogram demir ve 93 kilogram kablo çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Güvenlik kameralarının kayıtlarından E.Ç. ve M.P. olduğu belirlenen zanlılar operasyonla yakalandı. Çalınan malzemeler de sahiplerine teslim edildi.
Etiketler: Hırsızlık
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