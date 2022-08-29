Haber Giriş: 29 Ağustos 2022 Pazartesi 09:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir'de 18 firari hükümlü yakalandı
İzmir'de çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 18 hükümlü yakalandı.
İzmir Jandarma Komutanlığı ekipleri, 16-25 Ağustos tarihleri arasında haklarında yakalama emri bulunan kişilere yönelik bazı adreslere eş zamanlı baskın düzenledi.
Operasyonlarda, hırsızlık, cinsel istismar, uyuşturucu madde ticareti, silahlı yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, tehdit ve kasten yaralama suçlarından haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 18 hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi.
Etiketler: Hırsızlık
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