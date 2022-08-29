Haber Giriş: 29 Ağustos 2022 Pazartesi 09:48Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Sıcaktan bunalan Erzincanlılar Ekşisu’ya akın ediyor
[Fotograf: İHA]
Erzincan’da hafta sonu tatilini fırsat bilen vatandaşlar mesire alanlarına akın etti.
Ailelerin sıcak havalarda vakit geçirebilecekleri Ekşisu, piknik alanları, çocuk parkları, akarsuları, kuş cenneti ve doğal maden suyu ile yıl boyu ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.
Yeşilin ve doğal güzelliklerin adresi olan Ekşisu Mesire Alanı yaz sezonunda dolup taşarken, sıcaktan bunalan vatandaşlar hem eğleniyor hem de piknik yapma imkanı buluyor.
Hava sıcaklığının 37 dereceye ulaştığı Erzincan’da, merkeze 12 kilometre uzaklıkta bulunan Ekşisu Mesire Alanı yoğun ilgi görüyor.
Ailesi ile beraber piknik yapmaya gelen Yaşar Özlü, "Kent merkezi oldukça sıcak. Biz de sıcaktan kaçıyoruz. Burası doğa harikası bir yer. Tüm yerli ve yabancı turistleri buraya bekliyoruz" dedi.
Etiketler: Hava Sıcaklıkları
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