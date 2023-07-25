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Güncel
AA 25.07.2023 17:21

Van'da boğulma vakalarına karşı bilgilendirme çalışması yapıldı

Van'ın Tuşba ilçesinde belediye, emniyet ve jandarma ekipleri, sahil şeridinde vatandaşları boğulma vakalarına karşı bilgilendirdi.

Van'da boğulma vakalarına karşı bilgilendirme çalışması yapıldı

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kentte havaların ısınmasıyla boğulma vakalarının önüne geçmek için çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda belediye, polis ve jandarma ekipleri, "Şakalaşmak için suya girilmez", "Akıntı fazlalığı nedeniyle boğulma riski fazladır" sloganıyla hazırladıkları broşürleri sahilde piknik yapanlara dağıttı.

Ekipler, boğulma vakalarına yönelik ilk yardım, alınacak tedbirler, akıntıya karşı yapılacaklar konusunda bilgilendirme yaptı.

Yapılan çalışmadan duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar, ekiplere teşekkür etti.

Bilgilendirme çalışmasının yaz sezonu boyunca devam edeceği belirtildi.

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