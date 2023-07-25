Tekkeköy’de sünnet şöleni hazırlıkları sürüyor

Tekkeköy Belediyesi her yıl düzenlediği sünnet şöleni ile ilçede erkekliğe ilk adımı atacak çocuklara unutulmaz bir gün yaşatacak.



Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar’ın göreve gelmesiyle başlatılan ve geleneksel hale gelen şölen için kayıtlar 31 Temmuz Pazartesi gününe kadar kabul edilecek.



Bu yıl 13 Ağustos'ta gerçekleştirilecek



Tekkeköy Belediyesi Geleneksel Sünnet Şöleni içinse hazırlıklar tüm hızıyla sürdürülüyor. Tekkeköy Belediyesi yanındaki etkinlik alanında 14.00 – 21.00 saatleri arasında yapılacak şölende çocukları, yüz boyama, çocuk oyunları, çizgi film kahramanları, tahta bacak, palyaço, ilizyon gösterileri gibi birçok etkinlik karşılayacak. Şölende ayrıca düzenlenecek konvoyla çocuklara ilçe turu yaptırılacak. Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, “Ailemizin bir ferdi olarak gördüğümüz yediden yetmişe tüm ilçe halkımızın her zaman yanındayız. Bu yıl da düzenleyeceğimiz sünnet şölenimiz ile evlatlarımızın sünnetinden, sünnet kıyafetine kadar tüm masraflarını karşılayarak onların ve ailelerinin bir kez daha yanlarında olacağız. Erkekliğe ilk adımı atan çocuklarımızın bu özel günü ailelerin yanı sıra bizlere de sevinç ve mutluluk yaşatıyor. Bu etkinliğimiz için hazırlıklarımızı tüm hızıyla sürdürüyoruz” dedi.