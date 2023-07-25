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Güncel
İHA 25.07.2023 17:02

Gümüşhane’de 4 ayda 34 kene vakası görüldü

Gümüşhane İl Sağlık Müdürü Dr. Necip Yemenici, il genelinde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığıyla ilgili 4 ayda 34 vaka tespit edildiğini ve can kaybı olmadığını söyledi.

Gümüşhane’de 4 ayda 34 kene vakası görüldü

Gümüşhane İl Sağlık Müdürü Dr. Necip Yemenici, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; yaz aylarında sıkça görülen Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığıyla ilgili güncel vaka sayılarını paylaşan Yemenici, il genelinde Nisan ayından Temmuz ayına kadar toplam 34 vaka tespit edildiğini söyledi. Hastalık belirtisi gösteren kişilerin yapılan tahlillerinde 24 kişide KKKA hastalığı tespit edildiğini, 10 hastanın test sonucunun ise negatif çıktığını ifade eden Yemenici, “31 vatandaşımız ilimiz ve bölge hastanelerinde yatarak tedavilerinin ardından şifa ile taburcu edilmiştir. Halen tedavisi devam eden 3 hastamız mevcuttur. Şu ana kadar ilimiz genelinde KKKA kaynaklı herhangi bir vefat eden vatandaşımız yoktur” ifadelerini kullandı.

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