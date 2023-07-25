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Güncel
AA 25.07.2023 17:19

Aksaray'da kamyonun çarptığı motosikletin sürücüsü öldü

Aksaray'ın Eskil ilçesinde, kamyonun çarptığı motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Aksaray'da kamyonun çarptığı motosikletin sürücüsü öldü

Merkez Mahallesi'nde seyreden Abidin Ç. (39) idaresindeki kamyon, Yaşar Acar'ın (53) kullandığı motosiklete çarptı.

Motosiklet sürücüsü, çarpmanın etkisiyle savruldu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Yaşar Acar, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Acar hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kamyon sürücüsü, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Kaza anı çevrede bulunan güvenlik kamerasına da yansıdı.

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