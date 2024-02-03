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Güncel
AA 03.02.2024 11:39

Van'da alabalık sağımı yapıldı

Van'ın Gürpınar ilçesindeki alabalık tesislerinde, yavru alabalık üretimi için sağım işlemi yapıldı.

Van'da alabalık sağımı yapıldı

İlçedeki alabalık çiftliğinde yapılan sağım işlemi, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şubesi görevlilerince gerçekleştirildi.

Şube Müdürü Muhammet Demir, üreticilere her konuda destek olduklarını söyledi.

Kentte 39 alabalık tesisinin bulunduğunu, bunların toplam üretim miktarının yıllık 2 bin 500 ton olduğunu belirten Demir, şunları kaydetti:

"Bu 39 işletmenin 22'sinde yavru alabalık yetiştiriliyor. İlimizde alabalık sağımı devam ediyor. Biz de balıkların sağımından satışına kadar geçen süreçte tesislerde denetim yapıyoruz. Üreticilere bilgiler veriyoruz. Şu an tesisimizde ortalama 2 kilogramlık anaçların sağımı yapılıyor. Yaklaşık 250 anaç sağımı gerçekleştirilecek ve yaklaşık 750 bin yumurta elde etmeyi bekliyoruz."

Tesis işletmecisi Muhammet Fatih Yılmaz ise "Doğal havuzlarımız var. Yılda 100 tona yakın balık elde ediyoruz. Mart ayına kadar sağıma devam ediyoruz. Bu süreçte yanımızda bulunan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teşekkür ederiz. Sürekli bizi destekliyorlar." dedi.

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