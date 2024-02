Yüzeyi kar ve buzla kaplı Çıldır Gölü'nde atlı kızak heyecanı sürüyor

Gölün, Ardahan tarafındaki kıyı kesimlerine gelen yerli ve yabancı turistler, buzla kaplı göl üzerinde yürüyüş yapıp, atlı kızaklarla gezinti yapıyor.

Dondurucu soğuklara rağmen bölgede yoğunluk oluşturan turistler, bol bol fotoğraf çektirdi.

Tur rehberi Mürvet Suzan Ciğerci, Çıldır Gölü'nün her kış tur düzenlediklerini söyledi.

Her gelişinde, beraberindekilerle çok mutlu ayrıldığını belirten Ciğerci, "Çıldır Gölü harika bir yer. On numara bir ambiyans var. Keşfedilmesi gereken bir yer. Ziyadesiyle kalabalık geldik. Gelmeyenler mutlaka gelsin ve görsünler. Ben her kış buraya geliyorum. Benimle buraya gelip memnun olmayanı görmedim. Şu an kızağa binmek için sıra bekleyenler var." diye konuştu.

Atlı Kızakçı Kurtuluş Kılıç da bu hafta çok yoğun olduklarını belirterek, her gün atlı kızağa binmek için misafir ağırladıklarını dile getirdi.