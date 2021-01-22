Haber Giriş: 22 Ocak 2021 Cuma 10:29Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Van'da 84 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Van'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 84 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.
Van'da etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi.
Kar yağışı ve tipi nedeniyle Bahçesaray'da 11, Başkale'de 4, Çatak'ta 40, Erciş’te 2, Gevaş’ta 8, Gürpınar 16 ve Tuşba ilçesinde ise 2 olmak üzere toplam 84 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.
Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Etiketler: Kar Yağışı Ulaşım
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