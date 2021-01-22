Van'da etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi.

Kar yağışı ve tipi nedeniyle Bahçesaray'da 11, Başkale'de 4, Çatak'ta 40, Erciş’te 2, Gevaş’ta 8, Gürpınar 16 ve Tuşba ilçesinde ise 2 olmak üzere toplam 84 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.