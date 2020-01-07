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Van'da 84 düzensiz göçmen yakalandı07 Ocak 2020 Salı 09:56 - Son Güncelleme 07 Ocak 2020 Salı 09:57
Van'ın İpekyolu ilçesinde yurda yasa dışı yollardan giren 84 yabancı uyruklu yakalandı.
[Fotoğraf: AA]
Van İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Karşıyaka Mahallesi Yeditepe 1. Sokak'taki metruk eve operasyon düzenledi.
Yakalanan 57 Afganistan, 16 Pakistan, 3 Somali ve 8 Bangladeş uyruklunun yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlendi.
Göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Kaynak: AA